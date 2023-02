🎥 Het blijven beelden voor de eeuwigheid: vierende Gift Orban moet zich na sprint van zijn leven naar de haren grijpen

Een schitterend moment donderdag bij een stand van 4-3 in het voordeel van KAA Gent tijdens de strafschoppenreeks tegen Qarabag. Davy Roef stopte de strafschop van Benzia, wat Gent op één omgezette strafschop van de kwalificatie bracht. Zo had Gift Emmanuel Orban het niet begrepen.

De 20-jarige Nigeriaan trok de sprint van zijn leven en dacht al te gaan vieren met de thuissupporters. De andere veldspelers waren natuurlijk gewoon blijven staan en Roef gebaarde ook dat het nog niet binnen was. Waarna dat besef ook doordrong bij Orban.

😂 Gift Orban thought they won the penalty shootout at 4-3



My man started running towards the goal to celebrate whilst there was still a pen to be taken. Never seen this 😂 pic.twitter.com/tPT17D2S0E