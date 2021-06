Rode Duivels spelen met experimenteel elftal gelijk tegen Griekenland: toch enkele jongens die hun stempel drukten

Een 1-1 waar weinig aan vast te knopen was, want er ontbraken toch wel wat belangrijke pionnen. Maar er waren ook jongens die zich lieten opmerken en het de bondscoach moeilijk maakten. In de eerste plaats Carrasco, maar ook Praet en Doku. T. Hazard scoorde in de eerste helft.

Experimenteren, kijken welke koppeltjes het goed samen doen. Je weet maar nooit wat er allemaal op zo'n toernooi gebeurt. Dan is het handig om te weten of Praet en Dendoncker ook complementair zijn. Of wat snelheid, jeugd en techniek achter Lukaku kunnen betekenen. Met Doku en Carrasco zijn dat toch ook geen slechte opties?

Mignolet solide

Waar Roberto Martinez zich alvast geen zorgen om hoeft te maken is zijn keeperspositie. Zelfs als er iets met Courtois gebeurt, staat er nog steeds Simon Mignolet. Die zag na twee minuten al een Griek alleen voor hem opdagen na een bijzonder slechte terugspeelbal van Alderweireld, maar deed het uitstekend.

De Grieken zaten er heel kort op en zakten met z'n allen diep in. Goeie voorbereiding op Denemarken als we op die oefenmatch tegen Duitsland mochten afgaan. Dat leek op momenten ook meer op handbal met de voeten. Dan zijn vlugge flankwissels cruciaal. Thorgan had dat goed opgemerkt.

Appelzeeblauwgroene

Toen de linkse wingback de bal aan de middenlijn oppikte ging het razendsnel rechtdoor. Eén-tweetje met Carrasco en de 1-0 lag in doel. Goeie punten gescoord op een positie die nog niet vast is ingevuld... Al had hij ook altijd zijn tweede moeten maken nadat hij vrij kon inschieten aan de tweede paal.

Maar wie echt met vertrouwen voetbalde: Yannick Carrasco. De titel gewonnen met Atlético en heel goed in de rol van Eden Hazard. De Grieken probeerden België onder druk te zetten, maar zonder al te veel aanvalslust voetbalden de Duivels daar telkens onderuit. De besten hadden appelzeeblauwgroene schoentjes aangetrokken: Carrasco, Doku en Praet. Lukaku had die ook aan, maar kwam minder in het stuk voor omdat hij afgedekt werd door drie Grieken. Al zag hij wel één kans gepakt door de doelman.

Na de rust kwamen Mertens en Batshuayi de aanval vervoegen. Maar de Grieken maakten zowaar gelijk uit één van de drie kansen die ze hadden. Een stilstaande fase waarbij Papadopoulos op de paal kopte en Tzavellas de rebound binnenkopte. De defensie was daar niet alleen de schuldige aan, maar heel geslaagd was het experiment met Boyata centraal in de driemansverdediging ook niet. En Dendoncker... Mja, we gaan toch Witsel nodig hebben.

De stugge Grieken wilden het prestigegelijkspel absoluut niet uit handen geven en haalden alle trukken van de foor boven om tijd te winnen. Maar uiteindelijk is de conclusie dat het aanvallend niet goed genoeg was in die matige tweede helft.

