Martinez niet blij met 'mindset': "De intensiteit was er niet"

Roberto Martinez had er meer van verwacht. Ok, de bondscoach zag een paar jongens het goed doen, maar er zal nog een aardig woordje gesproken worden over de mentaliteit waarmee ze de match aanpakten.

Martinez wou natuurlijk het positieve benadrukken. "We zijn meer voorbereid dan voor de wedstrijd natuurlijk. Ik was heel verrast over de prestatie van Dennis Praet. Na maanden van amper spelen heeft hij 90 minuten alles gegeven. Ik ben ook heel gelukkig over de progressie die Jérémy Doku maakte. We weten allemaal wat hij kan als hij de bal in de voet krijgt, maar hij is veel completer geworden sinds vorige keer", aldus Martinez.

Martinez had vooraf echter ook gevraagd om het niet als een vriendschappelijke wedstrijd op te nemen en daar wrong het schoentje wel. "We wilden dat gevoel van competitie creëren, want er zijn limieten aan wat je kan doen op training. En we kwamen tegen een heel sterke en fysieke ploeg te staan. De intensiteit bij hen was er, maar bij ons ontbrak die. We verdedigden onze eigen zestien ook te soft. We waren niet klaar om te winnen."