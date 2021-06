Analist Degryse heeft twijfels: "Ik vind dat het 'vraagstuk-Witsel' niet opgelost is"

Bondscoach Roberto Martinez experimenteerde donderdag. De bedoeling is duidelijk dat Leander Dendoncker zeker de eerste matchen de plaats van Axel Witsel zal opvangen. Volgens Marc Degryse zal het dan toch iets meer mogen zijn.

Degryse zag meer in Praet. "Praet, die toch niet veel gespeeld heeft, toonde dat hij een goede back-up voor Tielemans is", aldus de analist in HLN. "Hij was alleszins nadrukkelijker aanwezig dan Dendoncker. Die liep weliswaar veel en bood zich vaak aan, maar we zagen Praet toch meer in beeld. Hij toonde honger, meer drang naar die zestien."

"Al was dat allicht ook de opdracht niet van Dendoncker. Toch vind ik dat het ‘vraagstuk-Witsel’ nu niet opgelost is. Verre van. Ik wil Dendoncker heel graag nog eens terugzien en hem dan wél zien overtuigen, meer aanwezig zien, meer ballen zien opeisen, maar ook geen verliezen.”