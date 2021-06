Geen paniek bij Simon Mignolet, maar: "Dit is toch wel een ontgoocheling"

Na een moeizame partij geraakten de Rode Duivels donderdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen een stug Griekenland, nummer 51 op de FIFA-ranking. Panikeren deed Simon Mignolet echter niet. "Het is goed dat dit nu gebeurd is, daar kunnen we uit leren."

Al na een handvol minuten moest Mignolet de meubelen redden, na een te korte terugspeelbal van Toby Alderweireld. "Ik heb een paar reddingen moeten maken, maar dat is niet belangrijk. Ook al is het een voorbereidingsmatch, je wilt winnen, zeker als nummer één van de wereld en in eigen huis. Dat is dus toch wel een ontgoocheling. Griekenland speelde heel erg compact en maakte het ons erg moeilijk om ons spel te spelen. Ze hebben er hun lijf en ziel in gegooid vanavond."

Na een aarzelende start namen de Duivels de partij stevig in handen in de eerste helft. Na de pauze was het verval bij de Duivels echter opvallend groot. "Misschien lag het aan de vele wissels", zocht Mignolet naar een verklaring. "Uiteraard moet iedereen minuten maken en moeten we terug op elkaar ingespeeld geraken. De jongens die minuten kregen, hebben zich ook getoond. Maar misschien zorgden die wissels ook voor wat problemen bij de stilstaande fase waaruit het tegendoelpunt volgde. Al is het goed dat dit nu gebeurt, daar kunnen we uit leren. Op stilstaande fase wordt nu eenmaal vaak het verschil gemaakt."

De Club-doelman voegde er meteen aan toe dat er tot dusver nog niet getraind is op spelhervattingen. "Op zich niet onlogisch ook... We hebben nog maar twee keer samen getraind, waarin we vooral wilden voorbereiden op de wedstrijd tegen Griekenland. Sowieso zal het de volgende dagen wel aan bod komen en dat moeten we meenemen naar het EK."