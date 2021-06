Praet doet zich opmerken als controlerende middenvelder: "Het doet deugd dat ik 90 minuten kon maken, dat was het belangrijkste"

Wij vonden de prestatie van Dennis Praet - samen met die van Jérémy Doku en Yannick Carrasco - toch wel hoopgevend. Als Roberto Martinez een controlerende middenvelder nodig heeft, weet hij dat hij kan rekenen op de Leicester-speler.

Praet was één van de enigen die na de rust niet mee kopje-onder ging met de rest van de ploeg. Hij bleef zijn duels winnen en speelde zoveel mogelijk vooruit. "Geen makkelijke match voor ons", zei hij bij VTM. "De Grieken maakten het ons moeilijk. Ze zetten goed druk en waren agressief in de duels. Die 1-1 is dan ook de juiste uitslag volgens mij."

Het gebrek aan matchritme bij sommige jongens liet zich voelen, meent Praet. "Ik heb zelf de laatste maanden ook minder gespeeld bij Leicester na die zware blessure. Als je dan meteen speelt na een week rust en enkele intensieve trainingsdagen, voel je dat. Maar de jongens die minuten moesten maken, hebben dat gedaan. Dat is het belangrijkste en moeten we meenemen. Dat ik 90 minuten gemaakt heb, doet deugd. Daarop kunnen we verdergaan.”