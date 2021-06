Voormalig international Emile Mpenza stelt zich vragen bij Rode Duivel: "Hij heeft het moeilijk om vedette te zijn"

Al scoort hij aan de lopende band bij de Rode Duivels, toch scheelt er iets met Michy Batshuayi. In clubverband komt hij al jaren amper aan de bak. Emile Mpenza, voormalig international, heeft het ook moeilijk om dat te begrijpen.

Batshuayi wordt telkens verweten door zijn trainers dat hij tactisch niet sterk genoeg is. “Traint die wel goed genoeg? Ik hou van Batshuayi, maar ik begrijp hem evenmin. Hij presteert niet constant genoeg, terwijl hij wel over de kwaliteiten beschikt. Batshuayi heeft het ook moeilijker dan Lukaku om een vedette te zijn. Stel dat Batshuayi met Chelsea de Champions League had gewonnen zonder een minuut te spelen, dan zou hij uitgelaten staan feesten", vertelt Mpenza in HLN.

"Terwijl Lukaku niet eens die trofee op zijn cv wilt, omdat-ie er niet aan bijgedragen heeft. Zijn teleurstelling na die verloren Europa Leaguefinale tegen Sevilla vorig jaar zei álles over hoe Lukaku in elkaar steekt. Hij is niet eens z’n medaille gaan ophalen. Ook nu, na het winnen van de Serie A, wil Lukaku alleen maar meer.”