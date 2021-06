Een basisplaats tegen Kroatië komt wellicht te vroeg voor Hazard: "We moeten Eden goed gebruiken in de drie wedstrijden"

Daags na de flauwe oefengalop tegen Griekenland sprak bondscoach Roberto Martinez de pers toe. Zondag krijgen de Duivels met vicewereldkampioen Kroatië alweer een stevige test voorgeschoteld. Wie niet aan de aftrap zal staan, is Eden Hazard. Al maakt de Real Madrid-speler dag na dag vorderingen.

"Eden kende gisteren een heel goede dag en gaat vandaag (vrijdag, nvdr.) een deel van de groepstraining meedoen. Het is de bedoeling dat hij zaterdagavond dan volledig kan meetrainen met de groep. In principe kan hij dus spelen zondag, al lijkt het te vroeg voor een basisplaats. Het doel is hoe dan ook om hem in de loop van de partij in te brengen. Eden is heel positief en levert hard labeur, net als Axel Witsel overigens. Ze zetten beetje bij beetje stappen voorwaarts", aldus Roberto Martinez.

Dan blijft het uiteraard de vraag in welke fysieke paraatheid Eden Hazard volgende week zal verkeren, wanneer Rusland wacht in de eerste wedstrijd van het EK. Martinez maakte zich ogenschijnlijk niet al te veel zorgen om zijn goudhaantje. "Tussen 6 en 12 juni heb je nog tijd genoeg om wedstrijdfit te geraken. Of hij negentig minuten kan spelen tegen Rusland? Dat hangt van de wedstrijdomstandigheden af. We hebben drie wedstrijden, dus het is belangrijk om Eden daarin goed te gaan gebruiken."

"Negentig minuten spelen tegen Rusland is dan ook geen must voor mij. Het belangrijkste is: Eden speelt, moet hij zichzelf kunnen zijn en kunnen genieten op het veld. En dat kan pas als hij helemaal fit is", beseft de bondscoach.