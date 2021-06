De creatieve constructie met Alexis Saelemaekers: hoe Anderlecht er een enorme som mee bespaarde

De constructie rond Alexis Saelemaekers in januari vorig jaar was toch wel wat vreemd. De flankaanvaller werd eerst geleend door AC Milan en daarna definitief overgenomen. Niks raars tot daar toe, ware het niet dat hij geleend werd voor 3,25 miljoen euro.

Het Nieuwsblad is daar nu dieper ingedoken. Die 3,25 miljoen is immers een enorm bedrag om een speler een half jaar te lenen om hem daarna nog eens voor 3,75 miljoen definitief over te nemen. Maar door Saelemaekers nog een half jaar op de loonlijst te houden kon Anderlecht 1,3 miljoen recupereren van de fiscus, schrijft de krant. Als ze dat geld als transfergeld hadden ontvangen, hadden ze een half miljoen meer belastingen erop moeten betalen.

“Het is een creatieve constructie, maar ze lijkt me eerder legaal dan illegaal”, zegt Yves Jorens, professor socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in detachering. “Je moet bekijken wie de feitelijke werkgever is: wie kan Saelemaekers ontslaan, wie kan bepalen waar hij naartoe gaat? Om als fiscaal misbruik bestempeld te worden, zou moeten blijken dat het eigenlijk Milan is dat de baas was van Saelemakers. Ik vermoed dat dit juridisch wel goed afgetoetst is."