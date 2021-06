Roberto Martinez ziet ervaren rotten terugkeren en gelooft in Witsel-mirakel: "Als Axel daarin slaagt, gaat hij mee"

De Belgische defensie maakte tegen Griekenland geen al te beste beurt. Simon Mignolet moest enkele keren gepast tussenbeide komen, maar moest zich na een stilstaande fase in de tweede helft gewonnen geven.

Het drietal Alderweireld-Denayer-Boyata was donderdag allesbehalve een onneembare vesting, het was veelzeggend dat de Grieken vaker op doel schoten dan het nummer 1 op de FIFA-ranking. Ondanks blessures van enkele sterspelers lijkt de defensie het grootste zorgenkindje te worden. Wat dat betreft had bondscoach vrijdag op de persconferentie goed nieuws te melden.

"Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zijn 100% fit en zullen sowieso in actie komen tegen Kroatië, al dan niet van bij het begin." Dat dit duo een portie standvastigheid en ervaring met zich meebrengt is een understatement. De twee linkspoten hebben samengeteld meer dan 200 interlands op hun conto staan.

Anderzijds, met Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld beschikken de Rode Duivels niet over de meest snelle verdedigers van Europa. Zou het in die optiek een optie zijn om Timothy Castagne achter de hand te houden als centrale verdediger? "Nee, nee... Hij kan spelen in die rol, maar met zijn capaciteiten kan hij ons best van dienst zijn in de rol van wingback. Al weet je natuurlijk nooit wat er op zo'n toernooi allemaal gebeurt", nuanceert Roberto Martinez.

Axel Witsel

En dan is er nog Axel Witsel. Of het mirakel zich al dan niet zal voltrekken, dat is dag na dag de vraag. Roberto Martinez maakte vrijdag duidelijk wat het criterium zal zijn om Witsel al dan niet mee te nemen. "Op 11 juni (daags voor de wedstrijden tegen Rusland, nvdr.) moet hij de volledige groepstraining kunnen doorstaan. Lukt dat, krijgt hij groen licht. Of dat realistisch is? Op dit moment denk ik écht van wel. Al weet je natuurlijk nooit of hij een kleine terugslag zal krijgen", besluit Roberto Martinez.