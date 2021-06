Yannick Carrasco solliciteert naar plaatsje in de pocket: "Daar kan ik beslissend zijn"

Yannick Carrasco was donderdagavond een van de lichtpunten bij de Duivels. In afwezigheid van Eden Hazard speelde de Atletico-speler 'in de pocket', waar hij de Grieken vooral in de eerste helft veel problemen bezorgde.

En of Yannick Carrasco er zin in had. De man die zich met Atletico Madrid onlangs tot Spaans kampioen kroonde, was erg bedrijvig. Het was dan ook geen toeval dat hij de assist voor de Belgische treffer afleverde. "'t Was een echte voorbereidingsmatch, altijd lastig ook na tien dagen zonder wedstrijd. Het belangrijkste was om fysiek nog eens goed in het rood te gaan om top te kunnen zijn op het EK."

Wat dat betreft missie geslaagd voor Carrasco, die niet op een inspanning meer of minder keek. De man met de geblondeerde lokken voelde zich duidelijk in zijn sas in een meer offensieve rol. "Op deze positie speel ik het liefst. Logisch ook, want van nature ben ik een offensieve speler. Hoger op het veld kan je iets meer risico in je spel leggen om zo beslissend te zijn voor het team." Al voegde Carrasco er meteen aan toe: "Het voornaamste is hoe dan ook om te spelen". Lees: ook op de linkerflank kan Martinez op mij rekenen.

Op zijn 27ste en met 44 interlands op de teller behoort Carrasco stilaan tot de anciens bij de Rode Duivels. Ook bij Atletico Madrid had hij met een sterke periode een groot aandeel in het bereiken van de titel. "Toch is het niet zo dat ik voel dat mijn status binnen de Rode Duivels veranderd is omdat ik kampioen geworden ben. Ik heb me steeds belangrijk gevoeld hier en wil beslissend zijn voor het team", aldus Carrasco.