Drama in Göteborg: Anderlecht na strafschoppen uit de Europa League

Anderlecht heeft geen gezondheidswandeling gemaakt in Göteborg. Na 90 minuten stond het 2-1 en moesten er verlengingen gespeeld worden nadat Häcken in de slotfase nog een penalty kreeg. Anderlecht moest het in de strafschoppenreeks doen, maar daar faalden Augustinsson en Vazquez en de Zweden niet.

Besnik Hasi hield niet vast aan zijn stevig middenveld en goeie aanval van tegen Westerlo. Hazard en De Cat moesten wijken voor Stroeykens en Saliba. Dat veranderde niets aan de aanvallende intenties, want met de 1-0 van de heenmatch in het achterhoofd kon er nog van alles gebeuren.

Vroninks zag sterretjes

Na 20 seconden was er trouwens al een eerste kans toen Stroeykens een goeie voorzet op Dolberg afleverde. Even later ontsnapte paars-wit toen Vroninks zich liet vangen door Layouni en die een heel gevaarlijke voorzet afleverde die niemand van Häcken in doel wist te duwen.

Er was dan nog een afgekeurde goal van Hey na een fout op de doelman, maar voor de rest was het al Häcken dat de klok sloeg. En vooral op de rechterkant had Anderlecht problemen. Basile Vroninks zag sterretjes bij zijn eerste basisplaats. Slag om slinger werd hij gepasseerd door Layouni, die hem simpel voorbij snelde.

Hasi wisselt twee keer voor de rust

Coosemans zag de gevaarlijke voorzetten maar blijven komen en moest een kopbal met een mirakelreflex uit zijn netten houden. De kapitein riep al vrij snel naar de bank dat ze er iets moesten op vinden, want het was wachten tot het onheil zou neerdalen.

Hasi wisselde dan ook al voor de rust. Twee keer zelfs. Maamar voor Vroninks en Verschaeren voor de compleet onzichtbare Saliba. Beterschap bracht dat echter niet direct. Maar ineens kwam er begin tweede helft een kans voor Verschaeren. Gemist, maar tot ieders verbazing werd de ref naar het VAR-scherm geroepen.

Strafschop, maar toch wel licht

Wat was er gebeurd? Dolberg had na het schot van Verschaeren een - lichte - tik gekregen in de zestien en de bal ging wel degelijk op de stip. Dolberg zette zich er achter en zette Anderlecht weer virtueel op kwalificatie.

Anderlecht was iets beter, maar bleef ook afzien. Het kon alle kanten op in de slotfase. Hasi bracht De Cat om meer rust te brengen en dat lukte aanvankelijk ook. Maar de 17-jarige beging ook een penaltyfout en dat bracht de stand einde reguliere speeltijd op 2-1. Verlengingen dus.

Die draaiden ook op niets uit en dus moesten strafschoppen duidelijkheid brengen. En daarin misten Augustinsson en Vazquez en dat was voldoende voor de Zweden, die niet misten vanop elf meter.