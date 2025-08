Dit is de reden waarom Thomas Foket Anderlecht mogelijk niet zou verlaten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Foket wordt richting de uitgang geduwd bij Anderlecht. Door een teenblessure lijkt hij echter te willen wachten voordat hij een nieuwe bestemming vindt.

RSC Anderlecht is best wel actief op de transfermarkt, met onder andere de beklonken en binnenkort te bevestigen komst van Adriano Bertaccini. Maar RSC Anderlecht wil nog wat overbodige spelers verkopen voor het einde van de transferperiode.

Foket op zoek naar een nieuwe ploeg?

Onder andere over een vertrek van Alexis Flips wordt gesproken, net als over Majeed Ashimeru, die mogelijk een nieuwe uitdaging heeft gevonden, en Thomas Foket. De 30-jarige rechtsback wordt nu voorbijgestreefd door Ilay Camara, Basile Vroninks en Ali Maamar. Hij kan dus op zoek gaan naar een nieuwe club.

Thomas Foket zit ondertussen bij de B-kern, maar kan voorlopig geen oplossing vinden om Anderlecht te verlaten, meldt Het Nieuwsblad. Hij blijft kampen met een teenblessure en het is nog niet bekend wanneer hij weer fit zal zijn.

Of toch blijven?

De voormalige speler van AA Gent, KV Oostende en Stade Reims wacht dus tot hij volledig hersteld is voordat hij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Dit komt Anderlecht niet echt ten goede.

Het is mogelijk dat Thomas Foket tot januari of zelfs tot volgende zomer bij Lotto Park blijft. Met een contract dat loopt tot 2027, kan hij de eerste helft van het seizoen gebruiken om weer in vorm te komen voordat hij een nieuwe club vindt. De Turkse club Kocaelispor toonde vorige week nog interesse.