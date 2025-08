Johan Boskamp is genadeloos voor Anderlecht na Europese blamage

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League door BK Häcken, de nummer 9 van Zweden. Johan Boskamp spreekt van "een afgang voor het Belgisch voetbal."

Anderlecht zal dit seizoen geen Europa League spelen. Paars-wit werd donderdagavond verrassend uitgeschakeld door BK Häcken in de voorrondes. De nummer 9 uit de Zweedse competitie. Na strafschoppen moesten de Brusselaars zich gewonnen geven.

Johan Boskamp zag het gebeuren en neemt geen blad voor de mond. "Een afgang voor het Belgisch voetbal", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Hij heeft andere tijden gekend.

"Vroeger kregen clubs de reeskak als ze in Europa tegen een Belgische club moesten spelen. Zeker tegen Anderlecht. En nu is zelfs een middenmoter uit Zweden een maatje te groot. Onbegrijpelijk."

Er is nog het vangnet van de Conference League, maar van die competitie is Boskamp ook geen fan. "Ach, hoepel op met je Conference League. Voor hetzelfde geld vliegen ze er daar ook uit in de kwalificaties."

"Ik heb Sheriff Tiraspol bezig gezien tegen FC Utrecht. Ik meen het: als ze daar niet voorbij geraken, dan houdt het voor mij op. Dan kijk ik geen wedstrijden meer van dit Anderlecht. Dan verdien je ook het niet om Europees te spelen", besluit hij.