Is een 18-jarige vervangen voor de rust not done? Besnik Hasi heeft wat te zeggen over zijn gedurfde keuzes

De sfeer is gespannen bij Anderlecht na de uitschakeling gisteravond in de Conference League. Tegen Hammarby heeft Besnik Hasi snel van tactiek veranderd, maar dat bleek uiteindelijk niet de oplossing.

Het vervangen van een speler in de eerste helft? Dat is een behoorlijk signaal van een trainer. Gisteravond heeft Besnik Hasi hard ingegrepen door Nathan Saliba en Basile Vroninks (een nieuwkomer en een 18-jarige) na 36 minuten al op te offeren.

Vroninks niet het probleem?

De Anderlecht-coach toonde geen genade, maar wil Vroninks niet de schuld geven: "We hadden moeilijkheden aan de zijkant. Het is makkelijk om hem nu met de vinger te wijzen, maar hij kreeg geen hulp, en het grote probleem was dat we de bal niet konden vasthouden als team", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

"Bovendien verbeterde de defensieve situatie na de rust ook niet significant met Ali Maamar. Het tweede doelpunt dat we incasseerden begon ook aan die kant", vervolgde hij.

Een stevige klap voor Hasi

Een jaar geleden begon Anderlecht het seizoen met Killian Sardella (wiens afwezigheid pijnlijk voelbaar is) en Thomas Foket. De profielen van vandaag zijn echter veel minder ervaren. Maar Hasi wil geen excuses zoeken.

"Het veld? Dat was niet het probleem. We hadden het gevoel dat het ritme vandaag moeilijk te halen was. Er was te weinig beweging, niemand leek de bal te willen hebben. Zonder intensiteit hebben we vaak moeite", concludeerde hij, diep geërgerd.