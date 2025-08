Druppel op een hete plaat? Anderlecht komt met geste voor supporters na uitschakeling in Europa League

Een blamage. Veel meer kan je niet zeggen van de pijnlijke uitschakeling door Häcken in de Europa League voor RSC Anderlecht. Na strafschoppen vlogen ze eruit in Zweden. De club doet nu een geste, al is nog maar de vraag hoe goed die zal vallen.

Flink wat supporters maakten donderdag de verplaatsing van Brussel naar Zweden. BK Häcken speelt in Göteborg in het zuiden van Zweden, maar dat is toch een verre en dure reis. Pijnlijke uitschakeling Ook voor de fans kwam de nederlaag in Zweden dan ook bijzonder hard aan. Niemand die had verwacht dat Anderlecht er de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd ging weggeven - en zeker niet op de manier waarop ze zich presenteerden. Volgens informatie van onze redactie bij Voetbalkrant.com zou paars-wit een geste willen doen naar de supporters. Ze zouden de tickets namelijk willen terugbetalen aan de supporters. Tickets terugbetaald Voor velen is dat natuurlijk niet meer dan een druppel op een hete plaat. Het ticket van zestien euro is natuurlijk veel minder dan de hele reis heeft gekost. Op de sociale media was er de voorbije uren al heel veel kritiek op hoe Anderlecht speelde. Deze genomen maatregel lijkt niet meteen voor een verzoening te zorgen. Een eerste crisis bij paars-wit, nu al? Besnik Hasi was in zijn reactie alvast ook zeer duidelijk richting zijn spelers.