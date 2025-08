Eerste crisis bij Anderlecht na pijnlijke uitschakeling in Europa League? Besnik Hasi zegt waar het op staat

Anderlecht werd bijzonder pijnlijk uitgeschakeld in de Europa League. Paars-wit wordt dan ook groggy wakker na de uitschakeling tegen het Zweedse Häcken. Besnik Hasi liet zich niet onbetuigd na de pijnlijke nederlaag.

Het verschil in marktwaarde tussen de twee teams? Paars-wit is het vijfvoudige waard. Maar dat was donderdagavond niet duidelijk zichtbaar. Voor iemand die de twee teams niet kent, leek het verschil zelfs in het voordeel van Häcken te zijn in de eerste helft. En het verschil in ritme tussen de twee teams verklaarde de tekortkomingen van Anderlecht niet.

Niemand op niveau

Besnik Hasi heeft geen blad voor de mond genomen tijdens de persconferentie: "Häcken verdiende de kwalificatie. We waren vandaag dramatisch. Ik kan niemand noemen die op niveau was. We waren nalatig, te traag, we toonden geen intensiteit. Het ontbrak aan alles in de eerste helft. Het was 1-0 bij de rust, maar het had ook 2-0 of 3-0 kunnen zijn", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

Anderlecht reageerde in de tweede helft, maar het was niet genoeg: "We kwamen sterker uit de kleedkamer en hadden meer balbezit. Na de gelijkmaker leek het alsof we langzaam terugkwamen in de wedstrijd en gevaarlijkere kansen creëerden. Maar we waren nog steeds te traag in de verdediging en slaagden er niet in dat tweede doelpunt te scoren."

Jammerlijke uitschakeling

Dit leidde tot een vroegtijdige uitschakeling: "Het is jammer. We leveren hier allemaal slecht werk. We moeten blijven werken en leren van onze fouten. We kunnen niet alleen vertrouwen op talent; dat is overduidelijk de les voor de komende wedstrijden," aldus.

Anderlecht heeft op deze manier ook nog geen Europees voetbal veiliggesteld tot de winterstop. Er volgen nu twee rondes in de Conference League om daar alvast de League Phase te halen.