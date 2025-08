Hasi legt uit waarover de discussie met Coosemans in Zweden ging: "Colin had eigenlijk gelijk. Maar..."

RSC Anderlecht spoelde de Europese kater door met een deugddoende overwinning op het veld van Cercle Brugge. Ook tussen Besnik Hasi en Colin Coosemans bleef er niets hangen na de discussie van afgelopen donderdag.

We keren even terug naar minuut 38 in de wedstrijd tussen BK Haecken en RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen net op achterstand gekomen in Zweden.

Bij een hoekschop voor paars-wit stormde Colin Coosemans - de aanvoerder had enkele minuten eerder zijn ploegmaats de levieten gelezen - richting dug-out. Wat volgde was een discussie met Besnik Hasi.

Discussie tussen Besnik Hasi en Colin Coosemans

"Colin kwam zeggen dat de middenvelders amper aan de bak kwamen", doet Hasi het voorval uit de doeken in Het Nieuwsblad. "Daardoor moest hij steevast voor de lange bal kiezen."

Hasi tilt dan ook allesbehalve aan de discussie. "Het klopt wat Colin zei. (glimlacht) Maar een lange bal als je onder druk staat is nu ook niet het ergste."

Een lange bal als je onder druk staat is niet het ergste

Anderlecht werd uiteindelijk uit de voorrondes van de Europa League geknikkerd en moet zich de komende weken richting Conference League knokken. Met of zonder lange ballen?