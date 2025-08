Adriano Bertaccini tekent tot 2029 bij Anderlecht: dit heeft Renard te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adriano Bertaccini is vanaf nu een speler van Anderlecht. De spits tekende een contract tot 2029 in Brussel.

Zijn transfer zat eraan te komen, maar werd pas vrijdagavond officieel bekendgemaakt. Adriano Bertaccini verlaat STVV en trekt naar Anderlecht.

De 24-jarige aanvaller tekende een contract tot 2029 in Brussel. Bertaccini speelde sinds begin 2024 bij STVV, dat hem destijds overnam van RFC Liège.

De spits was goed voor 26 doelpunten in 50 wedstrijden bij de Truienaars. Hij gaf bovendien zes assists. Afgelopen weekend nam hij op fantastische wijze afscheid.

Hij viel in tegen KAA Gent en brak de match open. STVV won met 3-1, terwijl Bertaccini scoorde en een assist gaf. Sports Director Olivier Renard reageerde op de clubwebsite van Anderlecht al kort op zijn komst.

"Met Adriano Bertaccini halen we een polyvalente aanvaller die perfect past binnen het gezochte profiel. Hij is Belg, kent het kampioenschap en heeft goeie statistieken. Naast zijn kwaliteiten om doelpunten te maken brengt hij ook karakter en mentaliteit en geeft hij zich altijd voor 100%. Door zijn polyvalentie geven we de coach ook bijkomende tactische opties."