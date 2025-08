Nathan De Cat komt in prachtig lijstje met Lukaku, Tielemans en Van Himst terecht

RSC Anderlecht werd op donderdagavond uit de Europa League geknikkerd, maar heeft gelukkig nog het opvangnet van de Challenger Pro League. In de Jupiler Pro League ging het op speeldag 1 wél goed tegen Westerlo.

RSC Anderlecht won op de openingsspeeldag met 5-2 tegen Westerlo. Op die manier is paars-wit de eerste leider in de Jupiler Pro League, een hoopgevende prestatie.

De Cat maakte indruk bij debuut in basis

In de Europa League ging het de voorbije weken veel minder tegen Häcken, maar afgelopen weekend waren er wel de nodige lichtpuntjes te noteren.

Daarbij denken we ook zeker aan Nathan De Cat. Die gaf achteraf vol branie toe dat paars-wit dit seizoen voor de titel wil spelen. Eigen aan de jeugdigheid van de speler? Dat zou zomaar kunnen.

Prachtig lijstje van jonkies

Vorig seizoen mocht De Cat al eens invallen voor paars-wit en toen scoorde hij ook, maar tegen Westerlo was het zijn eerste keer dat hij in de basis stond. En zo komt hij ook meteen in een erg mooi lijstje van spelers terecht.

Met zijn 17 jaar en acht dagen is De Cat de op zeven na jongste debutant in een basisploeg ooit bij paars-wit. Waren jonger dan hem? Grote namen als Celestine Babayaro, Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Anthony Vanden Borre en Paul Van Himst. De jongste was Nii Lamptey, enkele jaren geleden kwam ook Julian Duranville in het lijstje terecht.