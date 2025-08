Anderlecht-speler laat er geen enkele twijfel over bestaan na uitschakeling in Europa League

De wedstrijd tegen KVC Westerlo was hoopgeven afgelopen weekend, maar de twee duels tegen Häcken waren bedroevend te noemen. De pijnlijke uitschakeling kwam dan ook hard aan bij de spelers.

Op Neerpede zal het even duren om de uitschakeling tegen Häcken te verteren. Enric Llansana verscheen bijzonder terneergeslagen voor de pers na de uitschakeling tegen de Zweedse ploeg.

De afgelopen maanden was Colin Coosemans vaak de aangewezen speler om te communiceren tijdens persmomenten, in een poging om het vuurtje te blussen tijdens interviews. Na veel persoonlijkheid op het veld te hebben getoond, doet Enric Llansana nu hetzelfde achter de microfoon.

Het doet veel pijn

"Het doet echt pijn. We zijn heel slecht begonnen aan de wedstrijd. Het leek alsof Häcken meer zin had dan wij. Ze waren gewoon scherper. De strafschop die ze krijgen is licht. En daarna is er de strafschoppenserie, wat een loterij is", begint hij voor Het Nieuwsblad.

Voor de Nederlander heeft Anderlecht vorige week donderdag al een kans gemist: "Als we terugdenken aan de wedstrijd van vorige week, hadden we ze gewoon thuis moeten uitschakelen. We hadden talloze kansen om ruimer te winnen. Ons doel was om de Europa League te halen. Natuurlijk is de teleurstelling enorm."

Alles op de Conference League?

"Gelukkig hebben we nog de Conference League. We moeten deze avond snel vergeten. We moeten vanavond in de spiegel kijken en volgende week hard blijven werken. En ervoor zorgen dat we de Conference League bereiken", besluit hij.

De Mauves moeten zich snel herpakken: volgende donderdag zullen de Moldaviërs van Sheriff Tiraspol op bezoek komen bij Anderlecht. Met opnieuw twee competitiewedstrijden tussen de Europese ontmoetingen, tegen Cercle Brugge en Zulte Waregem.