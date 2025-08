Twee jaar geleden nog op radar Club Brugge: 'Anderlecht in vergevorderde gesprekken met versterking uit Premier League'

Het jonge Turkse talent Yasin Özcan zou deze zomer naar de Belgische hoofdstad kunnen komen. Een uitleenbeurt van Aston Villa aan Anderlecht wordt overwogen. Twee jaar geleden stond hij nog op de radar van Club Brugge.

De volgende aanwinst van paars-wit zou wellicht uit de Premier League kunnen komen. Volgens sportjournalist Sacha Tavolieri is Anderlecht momenteel in gesprek met Aston Villa voor Yasin Özcan.

De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Onderhandelingen om een ​​overeenkomst te sluiten over persoonlijke voorwaarden zijn aan de gang.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨🟣 EXCLUSIVE: RSC Anderlecht’s in advanced talks with Aston Villa FC to complete Yasin Özcan move!



🗣️🇧🇪 Talks currently underway in order to finalize an agreement on personal terms with the Turkish left CB.



💰Loan move. #mercato #AVFC #RSCA pic.twitter.com/2IgtJ8Kr2b — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2025

De Turkse speler speelt als centrale verdediger, maar kan ook uit de voeten als linksachter of linkermiddenvelder. Hij kwam in juli 2025 bij het Engelse team en een uitleenbeurt is logischerwijs waarover wordt gesproken voor de in Istanbul geboren speler. Hij heeft onlangs een contract getekend bij The Villans dat loopt tot 2029.

Zoektocht naar speeltijd

De 19-jarige speler is op zoek naar speeltijd bij een club en Anderlecht zou wel eens de ideale oplossing voor hem kunnen zijn. Het is afwachten of er een definitieve overeenkomst zal worden bereikt.

Voor zijn overstap naar Engeland speelde het jonge talent bij zijn opleidingsclub, Kasımpaşa SK. Tussen 2022 en 2025 speelde hij maar liefst 94 wedstrijden bij het Turkse team. Twee jaar geleden stond hij ook nadrukkelijk op de radar van Club Brugge.