LIVE: Besnik Hasi wil van geen excuses horen en geeft hint over wie er op kunstgrasveld zal spelen vanavond

Vanavond wil Anderlecht zich verzekeren van een plaats in de derde voorronde van de Europa League. De 1-0-voorsprong uit de heenmatch biedt perspectief, maar een moeilijke opdracht wacht hen in Göteborg.

Op het kunstgras van de Bravida Arena wordt het oppassen geblazen voor de reactie van BK Häcken, dat iets goed te maken heeft. Coach Besnik Hasi waarschuwde zijn spelers alvast voor onderschatting. “Uit die 6-1-nederlaag tegen Hammarby kunnen we weinig opmaken", stelde hij. “Ik verwacht dat Häcken thuis iets wil rechtzetten. Ze hebben zeventien competitiewedstrijden in de benen en het kunstgras is een factor. Maar wij moeten bevestigen en de kwalificatie afdwingen.”

Met kleine, vinnige spelers

Het kunstgras, en vooral het kleine veld in het bescheiden stadion (capaciteit amper 4.500 toeschouwers), kan de thuisploeg in de kaart spelen. Hasi gaf toe dat hij bij zijn elftal rekening houdt met de omstandigheden. “Spelers die vinnig zijn en sneller draaien dan grote spelers, hebben hier een voordeel", Dolberg – die zijn knie licht overstrekte in de heenmatch – trainde intussen weer voluit, maar zal het kunstgras niet met veel enthousiasme begroeten.

De sfeer bij paars-wit is na de 5-2 tegen Westerlo opperbest, al blijft het zaak om niet overmoedig te worden. BK Häcken is een ploeg met voetballend vermogen, dat in het Lotto Park nog enkele keren gevaarlijk uit de hoek kwam.

Weer met De Cat?

Misschien wel Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder maakte indruk in zijn eerste basisplaats tegen Westerlo. “Ik heb geen schrik om hem te zetten, tegen wie dan ook", zei Hasi. “Hij heeft présence en fysiek, maar matchritme op dit niveau is nog iets anders.”

Anderlecht wil koste wat het kost de Europa League halen, al is er met de Conference League nog een vangnet. “We hebben geïnvesteerd in deze kern", aldus Hasi. “Nu moeten we het ook waarmaken.” De eerste stap: standhouden in Göteborg.