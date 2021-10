Nieuwe ontgoocheling: Duivels gaan van 2-0 bij de rust naar 2-3, ook de Nations League komt niet in de prijzenkast

De Rode Duivels zijn een nieuwe grote teleurstelling rijker. Nadat ze bij de rust nog met 2-0 voorstonden na knappe goals van Carrasco en Lukaku werd het pijnlijk na de rust. De Fransen kwamen veel frisser uit de kleedkamer en maakten het af met goals van Benzema, Mbappe en Hernandez.

Donderdagavond, 20u24: Kevin De Bruyne stapt met vastberaden en geconcentreerde blik de catacomben van Juventus Stadium in. Een laatste stevige handdruk met Toby Alderweireld, die al dezelfde killerblik op de ogent. Laat niemand u iets wijs maken: de Rode Duivels hadden een serieuze appel te schillen met Frankrijk.

KDB, de slimste

En weet u: soms doet De Bruyne gewoon wat hij wil. Martinez had hem in de pocket opgesteld, maar KDB vond dat de balcirculatie op het middenveld - Tielemans en Witsel stokten wat - niet voldoende was, dus zakte hij zelf een rijtje af.

© photonews

Toen Alderweireld eens naar voor ging, stond hij ineens in de verdediging. De beste kans was trouwens voor hem: een gemaakte goal die Lloris er nog uit haalde. En toen begon Pogba met passes te strooien en Mbappe met zijn TGV-snelheid boven te halen. 't Was even alle hens aan dek!

Wereldgoal

Maar België domineerde eigenlijk wel de eerste helft en kreeg loon naar werken. Eerst Carrasco met de kap naar binnen en de mooie afwerking in de korte hoek. Maar wat Romelu daarna deed... Pure wereldklasse! De bal met een schijnbeweging door zijn benen laten lopen, rennen en afwerken in het kleinste hoekje dat hij vond tussen Lloris en de paal. Wat was dat alweer, die kritiek?

© photonews

Een goal waar alles inzat: techniek, kracht, snelheid en afwerking. Heerlijk sensationeel! Hij is een aanval op zich. Twee man afhouden in zijn rug, afleggen, rust brengen, aanstoken wanneer het moet... Een beest! Een kruising tussen gazelle en beer, tussen tovenaar en kunstenaar. Twee assists van KDB, als u het moest weten.

Ze waren nergens meer

Maar dan weet je hoe Frankrijk uit de kleedkamer gaat komen. De Belgen konden de bal niet meer in de ploeg houden en uiteindelijk sloeg de onvermijdelijke Benzema toe. De Duivels wisten niet wat ze moesten aanvangen met Mbappe, die ineens overal leek te zijn. Toen Griezmann aangetikt werd door Tielemans ging de bal onherroepelijk op de stip en Mbappe liet de kans niet liggen: 2-2.

© photonews

De Duivels bezondigden zich aan veel te veel onzuiverheden en probeerden te voetballen op momenten waar de bal moest weggetrapt worden. Soms mag enig realisme ook wel. Voor hetzelfde geld stond het al snel 2-3. Even leek Lukaku ons net voor tijd naar de zege te trappen, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel.

En even later: Frankrijk scoorde uit een counter. Théo Hernandez velde het strenge verdict nadat heel wat verdedigers uit positie stonden. Geen trofee en het zag er na de eerste helft nochtans zo goed uit.