Zelfs Twitterkanaal van Belgian Red Devils spot met de nederlaag tegen Frankrijk

Hoe is het mogelijk dat je als nummer één van de wereld een riante voorsprong uit handen geeft tegen Frankrijk?

Een zalige eerste helft was het. De voorsprong van 2-0 was verdiend, maar vooral ook heel riant. Op het Twitterkanaal van de Belgian Red Devils hadden ze er dan ook veel vertrouwen in.

“Well, that’s a comfortable lead”, stond er te lezen. Het werd echter een verschrikkelijke afgang in de tweede helft.

Het Twitterkanaal reageerde na de wedstrijd niet met de uitslag van de match, maar wel met “Or not...”