René Vandereycken blijft het positief zien: "Een tweede kans op revanche"

Het verlies in de halve finale van de Nations League is hard aangekomen, maar René Vandereycken probeert een positieve noot te brengen.

In de tweede helft kwam de klasse van de Fransen bovendrijven en wellicht greep bondscoach Martinez te laat in met zijn vervangingen. “De inbreng van Vanaken en Trossard heeft niet voor een verandering gezorgd op het ogenblik dat de Belgen al onder lagen. En toch werd de match net zoals op het WK, toen met een hoekschop, weer op een detail beslist”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Al had het ook anders kunnen lopen. “Als Lukaku niet met een voetje buitenspel had gestaan, dan was de match daar wellicht beslist. Nu hebben de Fransen hun overwicht van de tweede helft kunnen omzetten in een overwinning. België speelde gedurende een hele periode heel goed, maar niet gedurende negentig minuten.”

Dan maar een tweede poging om revanche te nemen? Niet tegen Frankrijk, wel tegen Italië. “Een magere troost: zondag krijgen we een kans op revanche tegen Italië, dat ons op het EK in de kwartfinales uitschakelde.”