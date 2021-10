Zwaar ontgoochelde Courtois: "Klote, we geven het zelf weg!"

Hoofdschuddend stapte Thibaut Courtois van het veld. Hij kon niet geloven wat er in de laatste 45 minuten was gebeurd. België schoot zichzelf - andermaal - in de voet.

Courtois begreep het niet. "Klote! Gewoon klote!", zuchtte hij. "De emoties? Ontgoocheld en gefrustreerd. Je staat 2-0 voor, dan mag je dat niet weggeven. Zelfs niet tegen een topland als Frankrijk. Maar we geven de goals zelf cadeau en dat is jammer." België kwam minder fris uit de kleedkamer. "Nee, we hebben het niet te laks opgenomen. De intensiteit was dezelfde, maar al wat we voor de rust wel goed deden, deden we veel minder erna. De rust aan de bal was er niet meer." De Rode Duivels hadden duidelijk problemen aan de bal, vooral op het middenveld. Zelfs met de hulp van De Bruyne konden ze daar geen bal meer in de ploeg houden.