't Was wachten op Godot: Duivels druipen af zonder woordje uitleg

"Zeg mannen, zijn jullie al toegelaten tot de remote persconferentie van de spelers?" Antwoord: "Nope!" De volledige Belgische pers zat gisterenavond te wachten tot de spelers wat vragen kwamen beantwoorden, maar we zaten te wachten op Godot.

Anderhalf uur zat iedereen naar een zwart scherm te staren, wachtend op spelers. Nochtans waren er wel wat vragen. Hoe dit kunnen gebeuren is na zo'n sterke eerste helft bijvoorbeeld. Maar rond middernacht volgde er een whatsappje van de perschef: "Alle spelers zitten al op de bus. Sorry", klonk het.

Niemand die dus zin had om nog even voor de microfoon te komen. Te ontgoocheld. En makkelijk te doen, aangezien er van de UEFA nog steeds geen fysieke mixed zones - zoals in België intussen wel weer kan - mogen georganiseerd worden. Carrasco en Courtois kwamen voor de rechtenhouders wel even opdagen net na de match, maar dat is dan ook een verplichting. Die mannen betalen daarvoor. Maar de rest bleef dus op zijn honger zitten. Net als u waarschijnlijk.