Carrasco brengt problemen onder woorden: "Achteruit gekropen en in onze zestien gespeeld"

We zijn vrij zeker dat er in de kleedkamer van de Rode Duivels een hartig woordje gesproken zal geweest zijn. We zouden trouwens niet graag in de buurt van Romelu Lukaku gezeten hebben. Yannick Carrasco bracht de fouten die de Duivels maakten onder woorden.

Iedereen had het gezien: België kon na de rust geen bal meer vasthouden en ze wilden ook telkens van achteruit voetballen. "Frankrijk moest duwen na die dubbele achterstand en dat hebben ze ook gedaan", knikte Yannick Carrasco, maker van het eerste doelpunt. "En wij kropen achteruit, veel te ver achteruit. We speelden in onze eigen zestien!" In plaats van eens een bal naar voor te rossen, bleven de Duivels zichzelf problemen bezorgen. "Er was niet genoeg rust aan de bal en de Franse druk bleef aanhouden. De 2-2 was mentaal een klap. En weer waren het details die beslisten. Zoals die 3-2, die voor enkele centimeters werd afgekeurd voor buitenspel."