Martinez heeft verklaring voor tweede helft: "Spelers zijn ten onder gegaan aan druk van de verantwoordelijkheid"

Roberto Martinez moest het komen uitleggen na de nieuwe nederlaag tegen Frankrijk. Er was toch wel wat kritiek. Bijvoorbeeld over waarom hij Youri Tielemans - duidelijk niet in vorm - zo lang liet staan.

Martinez nam zijn spelers echter in bescherming. "Het had niks met de wissels te maken. De eerste helft speelden we alsof het makkelijk was. Zo hadden we moeten blijven spelen. Het is niet de schuld van één of twee spelers die ik had moeten wisselen."

Volgens Martinez bezweek het team aan de druk die het voelde om eindelijk een prijs bij elkaar te voetballen. Wat ook niet echt een flaterende uitleg is. "Dit was geen gebrek aan kwaliteit, want die was goed zichtbaar in de eerste helft. Het had te maken met het gevoel dat ze hadden, de verantwoordelijkheid om een finale te bereiken. En toen stopten we met voetballen. Ik denk dat het meer met emoties te maken heeft. Het was alvast geen gebrek aan kwaliteit en toewijding."

De positivo in Martinez kwam weer naar boven. "Dit team heeft zich ontwikkeld. Ze hebben een andere manier van spelen gecreëerd. Wat je moet waarderen is toewijding. Binnen een aantal maanden is er weer een groot toernooi. Dan kunnen we laten zien hoe we ons hebben ontwikkeld. We willen laten zien dat we beter zijn geworden."