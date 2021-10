Ook Nederlandse pers staat stil bij nieuwe Belgische ontgoocheling: "Niet voor het eerst dat Martinez niet overtuigt"

Opnieuw geen finale voor de Rode Duivels onder Roberto Martinez. Dat hebben ze ook in Nederland opgemerkt en daar leggen ze de verantwoordelijkheid voor de Belgische uitschakeling in de halve finales van de Nations League ook bij de bondscoach.

Dat doet alvast de Nederlandse krant De Telegraaf. "Het is niet voor het eerst dat de Spanjaard op het moment suprême niet overtuigt in zijn aanpak. Ook met zijn wissels was Martinez afwachtend. Zwakke schakel Youri Tielemans mocht veel te lang blijven staan en werd pas na zijn fatale fout vervangen door Hans Vanaken."

De naakte feiten kunnen dan ook niet ontkend worden: het bereiken van de finale ontglipt de Rode Duivels steeds weer op één of andere manier. "Het is al het vijfde toernooi op rij, waarin de Rode Duivels ver komen, maar waarin de eindstrijd een brug te ver is. Drie keer de kwartfinale en twee keer de halve finale, dat is tot nu toe de score van wat algemeen wordt gezien als de meest getalenteerde Belgische lichting ooit."

‘Gouden Generatie’ België:



WK 2014: Kwartfinale

EK 2016: Kwartfinale

WK 2018: Halve finale

Nations League 2018: Groepsfase

EK 2021: Kwartfinale

Nations League 2021: 3e of 4e — Michel Abbink (@sportzeloot) October 7, 2021

In het Algemeen Dagblad merken ze vooral op dat niemand in België zit te wachten op die wedstrijd om de derde plaats tegen Italië. Vooral doelman Thibaut Courtois heeft al aangegeven dat die wedstrijd eigenlijk nergens om gaat.