Marc Degryse blijft maar doorgaan over Rode Duivels: "Hij kan geen uur voetballen"

Analist Marc Degryse gaat maar door na het verlies van de Rode Duivels tegen Frankrijk in de Nations League.

Het contract tussen de eerste en de tweede helft was ontzettend groot, volgens Degryse zelfs onmogelijk dat zoiets gebeurt. “We hebben zo’n ervaren ploeg, maar het verschil tussen goed en slecht was enorm groot. Ze hebben vier grote toernooien achter de rug... Er moesten jongens opstaan om die match terug in handen te nemen”, zegt Degryse in de HLN Sportcast.

Degryse schuwt de namen niet. “Tielemans zit niet in vorm en zakte weg, Witsel heeft volgens mij nog last van zijn achillespeesblessure, Hazard kan zelfs geen uur voetballen aan, De Bruyne verdween ook...”

Ook de bondscoach draagt verantwoordelijkheid, maar niet hij alleen is de zondebok. “Martinez draagt hiervoor verantwoordelijkheid, maar de spelers hebben ook nagelaten om op zoek te gaan naar een derde treffer. Dat is teleurstellend.”