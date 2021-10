Martinez moet nu durven vragen: 'Wie heeft goesting om zondag te spelen?'

Een match tegen Italië zondag. Maar wie heeft daar nog zin in? De bondscoach gaat toch eens een rondvraag moeten doen bij zijn basisspelers, want veel goesting is er niet, naar wat we horen. Tijd om eens de bankzitters speeltijd te geven?

Courtois verwoordde het gevoel donderdagavond al: "Het is een oefenmatch. Waarom spelen we die nog? Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand van wakker. Die match dient nergens toe", zuchtte Courtois, die veel liever gewoon terug naar Madrid zou reizen. Er liggen belangrijkere wedstrijden in het verschiet.

Goesting

Courtois, die normaal alles wil spelen, zou met plezier zondag zijn plaats aan Mignolet of Casteels afstaan. En wie kan hem ongelijk geven? Want zo zijn er nog hoor. Eden Hazard - als hij al fit zou zijn - zal ook niet staan te springen. Kevin De Bruyne, wiens lichaam de laatste maanden zware inspanningen moest doen om terug op niveau te geraken, ook niet.

Tijd om Vanaken, Trossard, Saelemaekers, De Ketelaere, Foket, ja zelfs Theate te laten opdraven? Voor ons wel. Het is misschien niet - met alle respect - hetzelfde niveau, maar die mannen hebben wel goesting. En op mentaliteit kan er al veel. Als ze zich laten zien tegen Italië zal de bondscoach misschien ook wat meer vertrouwen in hen hebben.

Want... een basisploeg bij België voorspellen, is nu niet echt moeilijk. We kunnen ze voor de match al met onze ogen dicht op papier zetten. Roberto Martinez valt zijn ouwe getrouwen niet af. Maar we zijn ook benieuwd of dat omgekeerd nog het geval is. 't Was bijvoorbeeld naar verluidt niet plezant om gisterenavond in de kleedkamer te zitten met een woedende Romelu Lukaku. Dan blijf je best uit zijn buurt, hij die hart en ziel op het veld achterlaat.

Lukaku zal altijd met goesting spelen, maar de rest...

Lukaku vroeg tijdens de match om in te grijpen, maar het was De Bruyne die op eigen initiatief ging inspringen op het middenveld. Er zitten toch wat barsten in de verstandhouding. Een persoonlijkheid zoals Lukaku kan niet begrijpen waarom het verschil tussen eerste en tweede helft zo groot was. Waarom hij in de eerste helft de ene na de andere bal kreeg en in de tweede er zelfs amper eentje in zijn buurt zag komen.

Als ze Lukaku vragen om zondag te spelen, gaat hij dat met dezelfde drive als altijd doen. Eens op een veld denkt Big Rom niet aan komende matchen. Maar niet iedereen gaat dat kunnen opbrengen. Tijd dus om aan de toekomstige basisspelers vertrouwen te geven. Alderweireld - hij heeft dat ritme sowieso nodig - zou dan Boyata en Denayer (of Theate) naast zich krijgen. Een middenveld met Dendoncker en Vanaken. En De Ketelaere en Trossard in de pocket? Zo zou het kunnen zijn, maar of Martinez ook meegaat in dat idee...