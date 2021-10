Albert ziet hoe zelfs dubbele voorsprong niet verhoopte succes oplevert: "Opnieuw net niet in het tijdperk-Martinez"

Philippe Albert zag hoe de Rode Duivels onder Roberto Martinez in de Nations League meemaakten wat al te vaak het geval was: op het moment dat het moest gebeuren, liep het mis. De Gouden Generatie dreigt de 'net niet'-generatie te worden.

"We voelden dat beide ploegen op hun hoede waren, dat ze niet vroeg in de partij al een fout wilden maken. We kennen de gevolgen die dat op dit niveau kan hebben. Het doelpunt van Carrasco was helemaal verdiend na een lange periode van Belgisch balbezit. Dat is het voorbeeld van wat België kan brenge inzake kwaliteit van het spel", heeft Albert bij Sudinfo lof over het spelpeil van de Duivels uit de eerste helft.

Fysieke last na druk van de Fransen

Na de openingstreffer van Carrasco maakte Lukaku er zelfs 2-0 van. Op dat moment zag het er allemaal o zo mooi uit. Ongelooflijk dat het nadien nog misging. "Bij een dubbele voorsprong aan de rust moet je normaal gezien kunnen overleven. We hebben nadien echter gezien welke schade Franse druk kan aanrichten. De Belgen zaten er fysiek door."

Dan was er in de slotfase nog de pech dat Lukaku centimeters buitenspel stond op de voorzet van Carrasco. Geen 3-2 dus. Kort hierna werd het 2-3 en was het over & out. "Het scheelde weer vijf centimeter, het is opnieuw net niet in het tijdperk-Martinez."