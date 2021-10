Marc Degryse wijst de reden van het verlies tegen Frankrijk aan

Van 2-0 naar 2-3. Het was het lot van de Rode Duivels. Of toch niet, want uiteindelijk hadden ze het aan zichzelf te danken.

Een geweldige eerste helft van de Rode Duivels kreeg na de rust totaal geen navolging. De riante voorsprong werd nog helemaal uit handen gegeven. “De Fransen zetten weliswaar iets meer druk naar voor, maar het was niet daardoor dat de Rode Duivels in de problemen kwamen”, vertelt Degryse aan HLN. En dan komt weer de naam van Hans Vanaken naar boven. Hij had zelfs in de basis moeten staan volgens Degryse. “Het middenveld had geen grip meer op de match. Alsof dat nog niet erg genoeg was, was er te veel balverlies, vooral bij Tielemans." Weg prijs dus ook. Dan maar een WK pakken? "Het is spijtig dat deze generatie op deze manier een kans op een trofee weggooit. Het was helemaal niet nodig."