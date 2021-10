Didier Deschamps naar derde finale op groot toernooi: " Daar heb je kwaliteit, fierheid en karakter voor nodig"

Didier Deschamps was uiteraard heel tevreden nadat zijn ploeg de scheve situatie in de tweede helft helemaal rechtzette.

Voor de Franse bondscoach Didier Deschamps is het zijn derde finale met zijn ploeg, na het EK van 2016 en het WK van 2018. De eerste helft leverde een 2-0-achterstand op, maar dat werd helemaal goed gemaakt tegen een onmondige België.

"We winnen niet alle wedstrijden en ook niet altijd met drie, vier of vijf doelpunten verschil, maar tel maar eens uit hoeveel wedstrijden wij winnen. Op het EK was er die uitschakeling tegen Zwitserland, voor het overige zijn wij altijd op de afspraak. Ik schat deze prestatie erg hoog in”, klonk het achteraf.

“Als tegenstander hadden we misschien wel het beste land ter wereld tegenover ons. We moeten hun kwaliteiten erkennen, maar ondanks alles wisten we die lastige situatie na de rust nog om te buigen in ons voordeel. Daar heb je kwaliteit, fierheid en karakter voor nodig. Ik ben dan ook erg fier op mijn spelers.”