Penalty of niet na fout Tielemans? "VAR had niet mogen tussenkomen"

De gelijkmaker van de Fransen kwam er na een penalty, maar had de VAR op dat moment wel moeten ingrijpen?

De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip, nadat Youri Tielemans een fout had gemaakt op Antoine Griezmann. Al is er toch wel een stevige discussie mogelijk of de VAR op dat moment had moeten ingrijpen. Daar twijfelen heel wat mensen aan.

"Normaal gezien komt de VAR enkel tussen als er sprake is van een clear error. Maar volgens mij was dat hier niet het geval", zegt ex-scheidsrechter Laurent Colemonts aan La Dernière Heure.

Een strafschop was dan wellicht ook niet nodig. "In de herhaling zie je het contact tussen de voet van Tielemans en die van Griezmann, die er nog een schepje bovenop doet door te vallen. Maar het was een zeer lichte fout en in de geest van de match vond ik de eerste beslissing van de scheidsrechter veel logischer."