1-4! Oranje maakt Rode Duivels helemaal belachelijk en pakt grootste zege sinds 1998 in Derby der Lage Landen

Brussel kleurt Oranje na vanavond. In de eerste wedstrijd van de Nations League-groepsfase won Nederland met 1-4 van België.

Er was op voorhand veel te doen over de 4 Nations League-wedstrijden die nog afgehaspeld moesten worden na een druk seizoen. Zo gaf Kevin De Bruyne aan dat het hem niet echt veel kon schelen maar de kampioenenmaker van Manchester City mocht wel starten van Martinez.

Buiten een schot op het doelhout van Castagne was het snel gedaan voor de Duivels. Bovendien viel Lukaku na een ongelukkig duel met Nathan Aké ook nog eens geblesseerd uit.

De 0-1 van Bergwijn werd feilloos voorbij Mignolet getrapt en enkele minuten later kregen de Duivels een zoveelste waarschuwing toen de VAR een penalty voor Nederland terugfloot na hands van Castagne.

Toch hielpen de waarschuwingen niet want in de tweede helft ging Boyata blunderen toen hij te zwak inspeelde op de ingevallen Onana. Depay werd diepgestuurd en het was voor de Barça-speler een koud kunstje om Vertonghen en Alderweireld voor te blijven en de 0-2 te scoren.

Even leek er beterschap in de maak toen Trossard de grootste kans van de Belgen op Cilessen trapte maar een minuut later stond het alweer 0-3 dankzij Dumfries.

De Nederlanders leken de voet van het gaspedaal te halen, België kwam wat beter in de wedstrijd maar Cilessen reageerde opnieuw attent op een afgeweken schot.

De vreugde kon niet op in het Nederlandse vak. "Always look on the bright side of life", zongen ze uit volle borst toen Depay de 0-4 in doel trapte.

Toch kon België de netten nog doen trillen toen Castagne een rebound in doel trapte maar de wingback stond buitenspel.

Net toen iedereen naar buiten wou stappen (wie dat nog niet gedaan had), viel er toch nog een doelpunt voor België. Batshuayi stond op de goede plaats om een voorzet van De Bruyne in doel te trappen.

Een blamage voor de Rode Duivels, 5 maanden voor het WK worden Martinez & co met de neus op de feiten gedrukt en eraan herinnerd dat er nog veel werk op de plank ligt.