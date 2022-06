Nederland toont hoe wingbackpositie anders én efficiënter kan: "Er is niet één manier om die positie in te vullen"

Alleen maar blije Nederlanders op de persconferentie na België-Nederland. En we kunnen het hen moeilijk kwalijk nemen.

"We weten waar we toe in staat zijn en vandaag toonden we dat goed", klinkt het bij Daley Blind na de 1-4 overwinning tegen de Rode Duivels. "Het was compact en doelbewust. Dan ziet het er soms misschien wel wat afwachtend uit maar uiteindelijk creëren we nog veel kansen en geven we de Belgen er weinig", analyseert hij.

Daley Blind stond niet op een centrale, controlerende positie maar wel op de wingback en dat was opvallend aangezien de Ajacied toch niet van de snelsten is. Toch was hij met twee assists één van de uitblinkers bij Oranje. "Je hebt geen snelheid nodig voor diepgang, dat heb je nu wel gezien toch?", lacht Blind.

"Iedereen vult wingback anders in"

Op de wingbackpositie staan vaak de spelers met de grootste longcapaciteit die ook vinnig met snelheid kunnen uitpakken. "Je kan het op verschillende manieren invullen. Dumfries staat vaak hoog en haalt vaak de achterlijn terwijl ik dat wat meer verdedigender invul en meer mijn momenten kies."

"Vaak is er de discussie of dit systeem nu verdedigend of aanvallend is maar we schuiven vaak op en soms sta je dan met 3 vanachter en soms met 5. Dat is net de kracht van de formatie", besluit Blind.