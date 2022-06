Leandro Trossard niet onder de indruk van Nederland: "Verandert daar weinig aan"

Voor velen lijkt het WK in Qatar nog heel ver weg en volgens Leandro Trossard is er nog tijd om te geraken waar de Rode Duivels moeten geraken.

Trossard mocht tegen Nederland invallen om de geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen. Ook hij zag dat de Rode Duivels meer dan uit vorm zijn.

Hij gelooft dan ook nog in de kansen om het WK te winnen, maar dat geldt ook voor Nederland. “Ik denk dat we allebei outsider zijn”, zegt Trossard aan Het Belang van Limburg. “De wedstrijd van vanavond verandert daar weinig aan.”

“Alleen heeft iedereen kunnen zien dat dit Nederland gevaarlijk uit de hoek kan komen als je niet scherp genoeg bent. Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Coach Martinez gaat heus wel bijspijkeren. We hebben deze maand nog drie wedstrijden om dit recht te zetten. Polen is een totaal andere tegenstander dan Nederland. Niet alles is slecht, niet alles moet plots overboord.”