Blessure van Lukaku baart Martínez zorgen: "Romelu vraagt niet zomaar om een wissel"

Romelu Lukaku beleeft niet zijn droommaanden. Bij Chelsea vertoefde hij regelmatig op de bank en vanavond viel hij tegen Nederland na een dikke 25 minuten geblesseerd uit.

Romelu Lukaku leek alleen op doelman Cillessen af te gaan wanneer hij na een duel met Aké plots ging liggen. Wat van ver op een schoolvoorbeeld van een schwalbe leek was dus wel degelijk een omgeslagen enkel. De Belgische topscorer probeerde nog enkele minuten maar moest daarna toch noodgedwongen het veld verlaten. Volgens Bondscoach Martínez ziet het er niet goed uit: "Als Romelu om een wissel vraagt dan is dat niet zomaar. Het is afwachten tot na de MRI scan. Hopelijk geraakt hij tijdig terug fit.