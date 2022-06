Roberto Martinez komt met opvallende verklaring na nederlaag tegen Oranje

We mogen ons duidelijk zorgen maken richting het WK in Qatar. Deze Rode Duivels hebben nog een hele weg af te leggen.

Het was voetballend niet in orde en dan krijg je ook nog eens vier doelpunten tegen. De bezorgdheid over de Rode Duivels is groot. “Dit is een heel zwaar resultaat om te slikken. Het is hard om zo te verliezen van de buren en dit is een wake-upcall”, zegt Martinez.

Al heeft hij wel een bijzondere verklaring klaar. “Maar dat we niet voor de winst konden gaan, mag je mij verwijten. Ik had vandaag ook andere doelen dan alleen de winst. Ik zoek geen excuses, maar er zijn bij ons veel spelers met een gebrek aan ritme.”

“Hazard en Meunier komen terug na een blessure, Witsel speelde minder bij Dortmund, het seizoen van Alderweireld is al vijf weken voorbij. Dan moet je die jongens minuten geven. We hebben in deze Nations League vier matchen om het team op te bouwen. We weten nu wat de werkpunten zijn. Het hoge niveau van de Nations League leert ons hoe we ons moeten voorbereiden op dat WK. Deze nederlaag is wellicht wat we nodig hadden.”