Bondscoach Martínez na pandoering tegen Nederland: "Wake-upcall was nodig"

De Rode Duivels gingen gisteren kansloos 1-4 ten onder tegen een sterk Nederland. Onze noorderburen zorgden voor een wake-upcall die volgens bondscoach Martínez misschien wel van pas komt.

"Ik vond dat we de eerste 20 minuten sterk aan de partij begonnen, daarna zakte het wat in. Hoewel we onderlagen bleven we kansen creëren, maar het echte spel dat we van de Rode Duivels gewend zijn kregen we vandaag niet te zien. Nederland was vandaag fysiek veel sterker dan ons en we gaven veel te veel ruimte weg. Dit zijn problemen die we moeten zien weg te werken met oog op het WK.

Martínez vond dat de Rode Duivels wakker geschud moesten worden. "Deze wake-upcall was nodig voor het team. Op het WK kom je alleen maar topploegen tegen zoals Nederland dus moeten we klaar zijn in november. We moeten 100% in vorm zijn op alle vlakken in zo’n wedstrijden.Er zijn nu nog 17 wedstrijden tot aan het WK om bewijzen waarom we bij de topploegen van de wereld behoren."