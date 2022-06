Analist snoeihard voor Rode Duivels: "Niemand had zin om zich te kwetsen"

De Rode Duivels werden in de Nations League door Nederland vernederd. Dat de spelers geen zin hebben in de Nations League, dat werd tegen Nederland op het veld wel heel erg duidelijk.

“Bondscoach Martinez mag dan wel zeggen dat ze de voorbije dagen gretig hebben getraind, de waarheid lag op het veld”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Voor de Belgen was dit een overbodige wedstrijd, niemand had zin om zich te kwetsen, al gebeurde dat ongelukkig genoeg wel met Lukaku, die zijn enkel omsloeg.”

De Belgen konden zich duidelijk niet opladen voor het duel. “Bij het derde doelpunt verdedigde Meunier niet voluit. Hij tackelde niet, maar liep gewoon mee met zijn tegenstander. Dat is niet dezelfde focus van een echt belangrijke match.”

De Rode Duivels gingen ook de duels niet aan. “Bij het vierde doelpunt kreeg Alderweireld een zetje, maar hij deed zelfs geen moeite om te springen. Alderweireld had al anderhalve maand geen wedstrijd gespeeld en het was dan nog eens in Qatar ook.”

Vooral de defensie ontgoochelde nog maar eens. “Als je de Nederlandse verdedigers tegenover de Belgen zet, dan moeten we het duidelijk afleggen. Boyata door een verschil in klasse, Vertonghen en Alderweireld door hun ouderdom en die laatste ook doordat hij in een mindere competitie speelt.”