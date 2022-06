Marc Degryse ziet geen beterschap meer mogelijk: "Geen tijd meer om te experimenteren"

Dat de verdediging het grote probleem is bij de Rode Duivels mag na vrijdagavond helemaal duidelijk zijn.

Wat er achterin bij de Rode Duivels gebeurt baart analist Marc Degryse stevige zorgen. “In de eerste helft alleen al telde ik zes kansen voor Nederland”, klonk het bij VTM. “Voor zover het nog nodig was, zal iedereen nu wel gezien hebben dat Roberto Martínez een enorm werkpunt heeft om die verdediging terug weerbaar te maken.”

En dan noemt Degryse namen. “Dat Boyata niet het niveau van Vermaelen of Kompany haalt was al langer duidelijk. Denayer was er nu niet bij, maar die kon ook nog maar amper overtuigen. De vraag is: hebben we beter dan wat er nu stond? In de vijf resterende matchen richting het WK kan je niet meer experimenteren met gasten als Faes, Theate of Van der Heyden. Ik vrees dat we het zullen moeten doen met de jongens die er nu zijn.”

Het was echt een bedroevende vertoning. “Alleen al die 0-1, iedereen loopt achteruit en niemand pikt de afhakende Bergwijn op. Bij de andere tegengoals was het gebrek aan snelheid bij onze 'oudjes' achterin stuitend. Vertonghen en Alderweireld stonden zeker tien meter lager dan Memphis Depay op het moment dat Onana balverlies leed, maar nóg kwamen ze te laat. Toby en Jan worden er niet jonger op en zullen er ook niet sneller meer op worden, helaas.”