Analist weerlegt uitspraak van Jan Mulder over Duivels: "Altijd zo met Martinez"

De analisten raken maar niet uitgebabbeld over de nederlaag van de Rode Duivels tegen Nederland.

Volgens Jan Mulder durfden de Rode Duivels niet voetballen tegen Nederland. “Je moet met deze sterspelers positief voetbal spelen en niet zo angstig”, zei Jan Mulder erover.

Nordin Jbari ziet het echter anders dan Mulder. Het ging niet alleen over deze match. “Het was niet uit angst voor Nederland, het is de manier van spelen waarvoor Martinez altijd kiest”, zegt de analist in De Zondag.

“Niet meteen druk zetten bij balverlies, hoewel alle grote landen dat wel doen, zelfs Brazilië doet het. Als je grote ploegen laat spelen, krijg je moeilijkheden.”