Nederlandse analist snoeihard voor Hans Vanaken: "Werkt dan nog bij een topclub"

Nederland troefde de Rode Duivels vrijdagavond met sprekend gemak af.

Oud-international en tegenwoordig analist bij de Nederlandse televisie Rafael van der Vaart maakte een scherpe analyse.

“We hebben België een beetje overschat denk ik”, zei hij op de NOS. “België heeft natuurlijk een paar geweldige spelers, maar ze hebben ook een paar hele, hele zwakke jongens. Dan heb je echt alleen maar De Bruyne, Lukaku, Hazard, die totaal niet in vorm is. En Mertens en Carrasco die er nog in komen, maar dan houdt het wel een beetje op.”

Van der Vaart was vooral snoeihard voor Hans Vanaken. “Vanaken kan er dus helemaal niks van!Dat is gewoon een houten klaas. Misschien is het een beetje hard voor hem, maar dat is gewoon een houten klaas. Hij werkt dan nog bij een topclub, schiet er af en toe een paar binnen. Maar hij was vandaag ... Hij is natuurlijk ook in de rust gewisseld.”