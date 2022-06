"Hopelijk ooit topschutter aller tijden bij Oranje": Memphis Depay komt top 3 Nederlandse topschutterslijst binnen na brace tegen Rode Duivels

Na zijn twee doelpunten tegen de Rode Duivels gisterenavond, komt Depay met 41 doelpunten de top 3 Nederlandse topschutters aller tijden binnen.

Daarvoor stak hij ene Patrick Kluivert voorbij, die 40 doelpunten voor Nederland maakte. "Ik zag Kluivert laatst, hij was in Barcelona. Toen zei ik: 'Jij gaat binnenkort een plekje naar beneden'. Met respect natuurlijk. Toen ik een klein jongetje was, keek ik naar hem op. Hij was mijn favoriete spits. En nu mag ik bij Barcelona spelen en kan ik mijn eigen naam daarboven zetten. Dat is voor mij een droom geweest."

Het absolute record van Van Persie, die 50 doelpunten scoorde voor Oranje, komt steeds dichterbij. "Daar moet iedereen aan gaan wennen, dat ik mezelf hopelijk ooit tot topscorer aller tijden van Oranje mag kronen. De laatste paar jaren ben ik gewoon heel erg doeltreffend, dat wil ik vasthouden", aldus de 28-jarige spits.