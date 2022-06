Simon Mignolet beleeft geen leuke avond als doublure van Courtois: "Geen excuses hiervoor"

Simon Mignolet toonde in de play offs dat hij over een uitstekend vormpeil beschikt. Maar tegen Nederland moest de doelman van Club Brugge zich toch 4x omdraaien.

En dat is in 32 wedstrijden bij de Rode Duivels nog nooit gebeurd voor Simon Mignolet, die deze wedstrijd ongetwijfeld nog lang zal herinneren. In afwezigheid van de geblesseerde Thibaut Courtois (de beste keeper ter wereld op dit moment?) moest hij zijn mannetje staan achter een blunderende verdediger.

Eerst hield hij Bergwijn nog van het openingsdoelpunt nadat Boyata de bal weggaf maar vermijden dat Oranje 4 keer kon scoren, kon ook 'Big Si' niet.

"We konden geen aanspraak maken op een punt of een overwinning, Nederland was de betere ploeg", gaf hij grif toe voor de camera van VTM na de partij. "We probeerden bij de rust bij te sturen maar het tweede doelpun viel te snel."

Een Derby der Lage Landen verliezen met drie doelpunten verschil, dat is voor de Rode Duivels al van 1998 geleden. "Hier zijn geen excuses voor. Je moet de opportuniteit om tegen een team als Nederland te spelen met beide handen grijpen. Hier moeten we uit leren voor het WK in Qatar", besluit hij.