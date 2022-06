📷 Opvallend: Virgil van Dijk wisselt zijn truitje niet met Rode Duivel, maar...

De Nederlandse verdediger Virgil van Dijk wisselde na de wedstrijd tegen de Rode Duivels zijn truitje niet met een Belg, maar met Thierry Henry.

Het is de gewoonte dat spelers na een interlandwedstrijd van truitje wisselen met een speler van de tegenpartij. Virgil van Dijk deed dit niet na de Derby der Lage Landern. In de plaats van te wisselen met een Rode Duivel, wisselde hij z'n shirt met assistent-trainer Thierry Henry.

Thierry Henry is assistent bij de Rode Duivels en gaf de Nederlandse verdediger een shirt van in z'n periode bij FC Barcelona. Beide schreven ze een korgte boodschap op hun sjirt, wat doet lijken of dit voor de wedstrijd al was afgesproken. In de gangen van het stadion gingen ze na de wedstrijd dan ook nog eens op de foto.